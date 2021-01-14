針對國民黨駐華府辦公室設立進度，黨主席江啟臣今天表示，已設立籌備小組，召集人是黨副祕書長黃奎博，而另一位副祕書長李彥秀因正在美國陪家人，所以也會就近幫忙聯繫美方人員、拜訪僑界，並坦言目前因疫情尚未趨緩和資金籌措都還有問題，進度有些延宕，但仍持續進行中。

江啟臣表示，重啓國民黨在華府的辦公室，是他就任黨主席後一個很重要的工作，但因新冠疫情尚未趨緩，以及成立辦公室需要籌募經費，因此還在努力當中，加上沒有辦法赴美的問題，都造成進度有些延宕，可是並沒有因此停止籌備。

江啟臣指出，現在內部有設立籌備小組，正在進行相關工作，黨副祕書長李彥秀因家人關係在美國，因此他請李就近能够跟美方人員進行拜訪，包括拜會熟悉美方政要的僑界等。

江啟臣說，在國內部分，則由黨副祕書長黃奎博就相關工作進行籌備，特別是各國駐台的外交人員，尤其是美國在台協會（AIT）人員等，雙方都有非常通暢的管道進行溝通。

江啟臣還說，另外，也會結合過去馬政府時代，很多國民黨重要、有經驗的外交官員，研擬相關政策或策略，彼此交換不同意見，一切都陸續在進行中。

(中時 )