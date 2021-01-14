萬華毒蟲脫逃 警火速逮回（讀者提供／陳鴻偉台北傳真）

萬華毒蟲不想坐牢 逃亡4小時遭警逮回（讀者提供／陳鴻偉台北傳真）

萬華警方13日發生毒蟲逃脫事件，所幸警方及時在4小時內逮回犯嫌，萬華分局14日表示，兩名員警在處置過程中有疏失，除行政議處記申過外，另已依疏縱人犯罪，將員警函送法辦。

40歲瞿姓毒品通緝犯13日下午，向警方表示可以帶他們去抓上游藥頭，帶員警前往峨嵋街某大樓5樓，瞿聲稱藥頭可能有裝監視器，他若帶手銬入鏡，可能引發對方懷疑，員警一時疏忽，幫其解開手銬，不料瞿便趁機衝下樓後逃逸。

警方經循線追查，傍晚6時許在200公尺外的1家旅館前，逮捕準備投宿的瞿嫌，因刑法脫逃罪法辦，通緝部分也將他解送地檢署歸案。

警方指出，按照規定，戒護、解送人犯時，需有至少兩名員警在場，但當時兩員警1人在1樓顧車子，只有1人帶瞿嫌上樓，已違反相關規定，除行政方面議處記過外，另依疏縱人犯罪，將兩員警函送法辦，未來將加強內部人犯解送相關教育訓練及檢核流程，避免相關情事再發生。

(中時 )