美國俄亥俄州研究員今天宣布發現2種變種新型冠狀病毒，可能源自美國本土，其中一種迅速成為去年12月底至今年1月初在俄州哥倫布市（Columbus）擴散的主要病毒株。

美國財經媒體CNBC報導，俄亥俄州立大學（Ohio State University）研究人員表示，就像最早在英國發現的變種病毒一樣，新的美國變種病毒似乎讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）更易傳播，但看來不會影響疫苗的有效性。

研究人員尚未公布完整研究，但表示，另一份尚未經同儕審查的研究即將問世。美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人對CNBC表示，正在檢視這項新研究。

研究人員說，在俄州一名患者身上發現的新病毒株，含有的變異和目前在英國造成大流行的變種病毒相同，研究員認為此變種「可能是從美國已存在的病毒株發展而成」。

研究員在新聞稿中表示，這支已在哥倫布市成為主流的「哥倫布病毒株」，內含「此前未在SARS-CoV-2同時看到的3個基因突變」。

研究主筆、俄亥俄州立大學分子病理學者瓊斯（Dan Jones）說：「新的哥倫布病毒株和我們先前研究的案例有同樣的基因骨幹，但這3種突變意味出現顯著的演化。」

他說：「我們知道這個變異不是來自英國或南非的病毒分支。」

瓊斯表示，現在要判定哥倫布病毒株的傳染力有多強，還言之過早，但研究人員認為，依據過去幾週的快速傳播速度，可能更具傳染性。

俄亥俄州衛生廳首席醫療官范德霍夫（Bruce Vanderhoff）今天對CNBC表示，衛生廳對於州內發現新的變種病毒並不訝異。

他表示，無論是何種病毒株，民眾都應持續戴口罩、保持至少1.8公尺的社交距離、避免群聚、保持室內空間通風與勤洗手等防疫措施。

俄亥俄州立大學魏克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）專家穆勒（Peter Mohler）是即將問世的新研究的共同作者，他說，沒有資料顯示新的變種病毒會影響疫苗有效性。

他表示：「很重要的是，在取得額外資料之前，我們不應該對新的變種病毒反應過度。」

(中央社)