中鋼(2002)2月內銷單月盤價平均大漲9.5%，中鴻(2014)預計下周一(18日)開出的2月盤價也可望跟漲。中鴻去年第三季已轉盈，第四季獲利看增，全年將有賺錢。今年第一季受惠鋼價調漲，本季獲利將再比上季成長，目前也看直到第二季鋼市持續穩健。

中鴻去年第三季單季轉盈，EPS 0.17元，前三季每股淨損縮減至0.17元；第四季營收95.97億元，季增約3.83%、年增31.7%。法人預期，受惠產品售價攀升，中鴻第四季毛利率、獲利將再優於第三季，2020年全年將有獲利。

中鴻今年1月盤價跟隨中鋼開漲。中鋼昨天開出2月內銷單月盤價平均大漲9.5%，中鴻預計下周一(18日)開出的2月盤價也可望跟漲。中鋼看3月盤價可續漲，中鴻本季鋼價亦可望連三漲，累計從去年下半年以來，盤價呈現逐月調升。

中鴻去年第四季總出貨噸數約58萬噸，今年首季受扁鋼胚供給緊張影響，預估單季出貨量略下滑至54萬噸；惟受惠鋼價上漲，中鴻第一季獲利可望再優於去年第四季。

展望上半年，中鴻指出，在工業用鋼需求回溫、下游積極回補庫存及成本居高不下等因素支撐下，漲價趨勢應可延續到上半年，與母公司中鋼看法相同。

(時報資訊)