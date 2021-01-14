富達國際號召全球85家總資產合計逾2兆美元的投資機構，首次攜手共同應對一場迫在眉睫的海上人道危機，維護全球供應鏈的長期永續發展。受新冠疫情影響，有超過40萬船員目前滯留在海上，當中有很多人已連續工作達17個月，遠超過業內及監管限制的11個月的工作時間。而且仍有40萬名船員困在岸上，在低薪甚至無薪的情況下等待接班。

富達國際全球企業治理與永續投資主管陳振輝說：「從投資者的角度來看，這很明顯不再僅是航運業的問題，也不是單靠行業自身就能解決的危機。航運佔全球貿易總量高達九成，它不但在全球經濟從疫情衝擊中復甦的過程扮演重要角色，也是人們維持日常生活方式的關鍵。我們呼籲必須將船員列為關鍵工作者，讓他們能夠以安全及有保障的方式履行基本服務職責。」

據國際航運商會估計，若此問題沒有得到及時解決，受疫情影響的船員可能很快達到100萬人。對已承受著巨大心理和生理壓力的船員來說，上述問題更造成了嚴重的健康和安全隱憂，尤其是當一些極度疲倦的船員需要處理危險品或容易變質的貨物時，可能導致重大安全風險。如果發生涉及這些貨物的嚴重海事事故，其所造成的環境影響，對海洋和人類安全來說恐怕會是災難性的。

瑞士可持續發展基金會Ethos Foundation 執行長Vincent Kaufmann說：「全球供應鏈中有約40萬名船員仍滯留在海上，可謂是一場人道主義悲劇，對很多企業來說也造成重大供應鏈風險。因此，Ethos Foundation以及Ethos Engagement Pool International成員很榮幸能支持此項投資者聲明，希望敦促聯合國秘書長推進多方回應、確保船員被列為關鍵工作人員，並迅速採取行動改善他們當前的工作狀況。」

富達國際等投資機構和主要海事組織包括國際勞工組織、國際運輸工人聯盟，進行商討後，在一封致聯合國的公開信中明確提出有必要實施以下舉措，包括正式把船員列為「 關鍵工作者」（key workers），並建立系統性程式以確保船員能夠換班，例如建立安全走廊和病毒檢測機制；確保船員在船上時間不應超過法定上限的11個月，並對不得不延期的船員合同加以限制；敦促船東公司尤其是較為活躍的船東公司，靈活處理航運公司所提出的改變航線申請要求，以便更換船員，並考慮為船員歸國提供金援等。

(時報資訊)