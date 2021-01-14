彰化縣文化資產保存技術剪黏保存者陳篡地，用一生豐富了廟宇的神話故事，精湛技藝讓人讚嘆。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局辦理「廟頂上的耀眼人生-陳篡地回顧展」，即日起至1月24日，在彰化縣立美術館五樓展示室展出。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局辦理「廟頂上的耀眼人生-陳篡地回顧展」，即日起至1月24日，在彰化縣立美術館五樓展示室展出。（吳敏菁攝）

陳篡地人生第一件作品。（吳敏菁攝）

陳篡地嶄露頭角的最重要一件作品。（吳敏菁攝）

彰化縣文化資產保存技術剪黏保存者陳篡地，用一生豐富了廟宇的神話故事，精湛技藝讓人讚嘆，文化局拍攝紀錄片、並提報中央登錄為重要文化資產保存技術及保存者，大師卻等不及，去年撒手人寰，文化局舉辦回顧展，紀錄大師各時期作品及修復古蹟的經歷，包括人生第一件和最重要一件交趾陶等﹐呈現珍貴文資紀錄。

陳篡地巧奪天工的技法，讓廟頂上的神化故事栩栩如生，人物生動的動作，還讓人驚嘆是不是練過武功，才如此精神，並參與很多重大資產的修復工程，如彰化聖王廟、鹿港文武廟、台南城隍廟等，縣府去年通過陳篡地老師為「剪黏」技藝的保存者，並提報中央登錄為重要文化資產保存技術及保存者，卻罹患肝癌驟逝，讓人惋惜不已。

縣長王惠美表示，陳篡地半世紀堅持和努力，讓人讚嘆，保存了傳統工藝，幸好技術有傳承給他兒子等人，期待繼續發揚光大。現場也設置剪黏素材拼貼DIY體驗區，讓以往只能在廟頂上看到的素材，能夠親近、貼近。彰化有很多人間國寶、希望更多年輕人回鄉，把這些特色變成輕旅行，讓更多人知道，是現在努力的目標，傳承並發揚光大，重現彰化榮光。

陳篡地的兒子陳威豪說，父親一生都奉獻交趾陶、剪黏技藝，白天上工、晚上也在畫設計圖，一年無休，連小時候全家出遊，父親也是開車載他們去難修復的宮廟工地，對作品熱愛不言可喻，全心真意完全投入，到了渾然忘我，從沒喊累！這場爸爸的畢業典禮，讓人感傷、也讓人歡喜，感謝縣長王惠美和縣府團隊重視，讓父親付出被更多人看見了，期待未來老家能規劃申請成立地方剪黏博物館，把父親這份堅持與熱忱延續下去。

議員劉淑芳表示認識陳篡地才知道高手在民間，是田尾之光，感謝彰化縣政府文化局對「陳篡地回顧展」策畫，讓彰化鄉親得以認識剪黏、交趾陶這項技藝。

協助策展的台灣傳統技藝推廣協會楊玉如說，去年陳篡地獲縣府登錄保存者，文化局立即協助向文化部文化資產局提報紀錄片，可惜拍攝過程陳篡地病情極轉而下，已撒手人寰，未來將協助申請生命史紀錄專案計畫，希望將老師精彩一生，流傳後世。

(中時 )