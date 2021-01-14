國內首位醫師因幫確診病患插管而染疫，前衛生署長楊志良在政論節目喊開除，桃園市長鄭文燦14日痛批楊：「完全失控了！」斥楊曾擔任過衛生署長，竟然對醫護人員毫無同理心，相信國人會挺醫護，不會挺楊志良。

前衛生署長楊志良在電視政論節目上指出，染疫的醫師沒照標準作業流程執行，應多練習插管，更稱自己若是院長，第一件事就是把這位醫師開除，一番發言引爆醫護人員怒火。

「楊志良是完全失控了！」鄭文燦表示，過去的一年，醫護人員以專業敬業的精神，堅守防疫第一線的崗位，他們所承擔的壓力與風險，是遠超過一般人想像的，全民都應該支持、感謝醫護人員，做他們最堅強的後盾，並且做好各種防疫措施，減輕醫護人員的壓力，讓他們在前線防疫，無後顧之憂，相信楊志良的發言，得不到共鳴。

鄭文燦說，桃園市站在防疫第一線，從機場、醫院到社區，如果能夠守好國境，社區傳播鏈就不容易形成。桃園市有11家責任醫院，過去一年，收治的確診個案佔全國確診人數20％以上，桃園市的負擔比較其它縣市沈重，因此他要特別感謝11家醫院醫護人員及防疫工作人員的付出。

(中時 )