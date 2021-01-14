在疫情衝擊下，台灣運彩2020年銷售金額仍突破400億元。因新冠疫情大型賽事全部停賽，在體育署和台灣運彩力拼之下，2020年運動彩券仍有405億元，即有40.6億元作為政府振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才之用。

台灣運彩表示，新冠疫情期間，運動彩券銷售有3個結構性的變化，首先就是足球銷售首度在非世足年超越棒、籃球，足球是全世界最多國家／地區都有的賽事，有些國家／地區不畏疫情照常開踢，運彩加場銷售的結果，年銷售額創歷史新高達165億，佔整體銷售41％。

其次在通路面，運彩由於民眾減少外出，加速提高網路投注的金額及比例，首次超過120億，達整體銷售的30％；第三是去年第二季開始常態性提供的新產品電子運動競技（電競）銷售亮眼，創下2億的銷售，其中英雄聯盟世界大賽單一賽事短短1個月即吸引超過1億的投注，後市看漲。

台灣運彩指出，因為疫情關係，原訂元月份要舉辦的經銷商表揚大會目前暫定延到3月底。

(工商 )