新竹市水源里長補選進入倒數，民進黨徵召年僅25歲的曾翰揚參選，近日馬不停蹄的舉辦問政說明會，13日晚並在靈安宮開講，市黨部主委陳建名、執行長曾文濤及市議員李妍慧、曾資程等人都到場力挺，希望鄉親投給有理想的年輕人。

曾翰揚說，水源里算是新竹市東區少有的城市綠洲，既純樸又帶有人情味，他從小耳濡目染父親曾資程盡心盡力替地方服務，因此種下心願，長大成人後也要替自己的家鄉貢獻心力，期盼能藉由補選順利出線，以里長的身分，讓水源里更幸福快樂。

黨部主委、市議員陳建名表示，里長是最基層也是最辛苦的一項職務，不論是路燈不亮、水溝不通或是環境髒亂，甚至連夫妻失和都會找里長排解，有年輕人願意踏入辛苦的行列，從事社會服務，是難能可貴的好機會。

陳建名強調，曾翰揚的家族長時間深耕基層，市黨部會扮演最堅強的後盾，協助所有服務工作，懇請鄉親票投曾翰揚，絕對是水源里未來最好的選擇。

市議員李妍慧指出，曾翰揚自退伍之後，長時間跟隨在曾資程議員身邊協助鄉親請託的大小事，他更發揮年輕人的創意，開啟網路平台多元化的服務，每周透過臉書直播和鄉親互動，有這麼優秀又有創意的年輕人來協助服務里民，做好基層服務，相信曾翰揚一定會專心把基層工作做好。

曾資程議員則提及，曾翰揚從小就培養出熱心服務的精神，他雖然年經，但已經有非常深厚的里民服務經驗，只要有任何里民需要協助的地方，他絕對不需要摸索期，能在第一時間找到對的方式來為鄉親解決生活大小事，這樣才能夠無縫接軌，把里政做得更好。

他也承諾，未來曾翰揚一定會以里民利益為優先，也可以勝任里長職務，希望里民能擦亮眼睛，將票投給會做事、能做事的人選。

(中時 )