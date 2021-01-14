桃園市某警分局賴姓前副所長接獲林口長庚醫院通報，指撿到2包不明粉末，賴前往後認定是砂糖，直接拿去廁所沖掉。後來醫院又發現1包粉末，因新北警方恰好在旁戒護，新北警一驗發現有海洛因反應。賴事後被調離主管職，湮滅證據部分檢方則罪證不足不起訴。

檢方調查，2019年蔡姓通緝犯在林口被查獲，他逃跑時從2樓跳下，導致腿部骨折，送醫檢查照完X光後，院方在X光室撿到2包不明粉末。院方報警後，賴姓副所長到場處理，他認定是砂糖或者其他物品，拿到廁所用洗手台把兩包沖掉，還把夾鏈袋丟掉。

後來有病患又要照X光時，院方移動枕頭，又發現1包粉末。因恰好新北警察在外戒護，院方交給新北警方，結果初篩發現有海洛因陽性反應。因院方有多名人含警衛等，證稱賴把不明粉末沖掉，檢方認為有問題，依照湮滅證據罪嫌偵辦。

賴否認犯行，他稱，現場沒有監視器畫面，根據經驗法則，可能是砂糖或是其他物品，才會依照廢棄物處理。蔡也否認3包毒品是他的，稱事前已經被警方搜身，根本不可能攜帶毒品到醫院。

檢方認為，難認賴有隱匿他人刑事案件情況，調查賴近期金流、帳戶進出，也無可疑、大筆金額。檢方偵結給予不起訴處分。

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(中時 )