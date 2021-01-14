曾在2004年雅典奧運與2008年北京奧運和「飛魚」菲爾普斯聯手奪得800公尺自由式接力賽金牌的柯勒（Klete Keller），今日遭到指控是上周力挺美國總統川普，並且闖入美國國會大廈的其中一位暴民。

現年38歲的柯勒，運動員生涯總計拿下2金1銀2銅共5面奧運獎牌，同時也是21世紀初期最厲害的游泳名將，尤其是與菲爾普斯（Michael Phelps）組成的美國隊更是戰無不勝的常勝軍，退役後在科羅拉多擔任房地產仲介，平日是美國總統川普的支持者。

美國媒體報導指出，許多看到國會大廈遭到闖入的影片中，認出了身穿美國隊外套、身高6尺6吋的柯勒，影片雖然一群人企圖闖進國會大廈，但柯勒似乎沒有出現暴力行為。

美國游泳協會發言人表示，我們尊重個人和團體的和平抗議權，但絕不容忍上周在國會大廈採取暴力的行為。

美國奧會執行長赫許蘭德（Sarah Hirshland）發表聲明，內容並沒有提到柯勒，但同樣是譴責這次國會大廈的暴力事件。「正如你們許多人所知，有一位已經退役的美國運動員出現在上周的美國國會大廈衝突事件中，我強烈譴責暴徒在美國國會大廈的行動，它們不代表美國或美國隊的價值觀。」

柯勒稍早已刪除了他的社交媒體帳戶，但並沒有針對他遭到指控的消息做出任何評論。而游泳網站SwimSwam也迅速的刪除了柯勒以往寫了幾篇支持川普的文章。

柯勒待的房地產公司Hoff＆Leigh也立即開除了柯勒，並且聲明，公司支持自由言論和合法抗議的權利，但我們不能容忍違反法治的行為。

(中時 )