美國駐聯大使克拉芙特（Kelly Craft）原訂13日訪台，美國國務院卻突發布聲明表示，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本週所有官員出訪計畫。媒體人李艷秋表示，這件事本身就是蔡政府用來激發國人，對其外交能力的推崇與擁護的「大內宣」，所以當大使取消行程、大內宣破功後，綠營立刻甩鍋國民黨，讓李忍不住諷刺：「國民黨如果這麼神，萊豬怎麼擋不下來呢？」

李艷秋今日在臉書粉絲專頁「李艷秋的新聞夜總會」發文表示，美國駐聯合國大使克拉芙特在上飛機訪台前一刻，不來了；下台前七天來台灣畢業旅行，怎麼想都不是那麼令人感動，這次臨時喊卡，據《路透社》報導，表面原因是要準備交接，其實是因為國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的歐洲行，歐盟及北約國家都不願見他，只好摸摸鼻子取消所有訪問。

李艷秋直言，台灣這下尷尬了，因為先前把大使來訪，操作成「台美合作夥伴的重要里程碑」、「顯示Taiwan can help」、「是歷史性重大突破」，現在人不來了，沒有突破歷史、碑也是舊的，還要一口一個體諒、尊重；美國人愛來就來，不愛來就不來的氣燄，突顯的是蔡政府毫無尊嚴、毫無手段、毫無方向的狼狽。其實這一切，都是大內宣的思維造成的。

面對克拉芙特臨時喊卡的景況，李艷秋對蔡政府喊話：「如果不必凡事都用宣傳的角度思考，我們對美國的的立場和態度是不是可以正常踏實一些？」李指出，連前美國AIT處長楊甦棣都覺得，這件事時機很糟，對我們一點好處都沒有，我們的政府卻以能成為川普政府激怒中共、卡住拜登的棋子而沾沾自喜，最大的目的乃是激發國人對蔡政府外交能力的推崇與擁護。

李艷秋強調，正因為蔡政府大內宣的思維，所以當大使取消行程，大內宣破功後，綠營立即甩鍋國民黨，指責因為國民黨冷言冷語，「人家幹嘛來熱臉貼冷屁股」，所以「國民黨要為大使不來負最大責任」，這就是擔心大內宣成反宣傳而有的膝蓋反應。李反酸：「國民黨如果這麼神，萊豬怎麼擋不下來呢？美國如果這麼在乎國民黨的冷屁股，那就讓國民黨執政，台美就可以建交了不是嗎？」

此外，李艷秋坦言：「說句公道話，蔡政府的外交成績也不能因為一個大使不來就全然抹煞，台美交往限制的取消，是台灣有尊嚴與美方打交道非常重要的一步。」李呼籲，「台美交往限制取消」雖是川普政府最後的禮物，但以目前美中間的不友善氛圍，拜登政府也不至於立即恢復限制去討好中共；但是要提醒蔡政府，有了大使不來的前車之鑑，就認認真真的為台灣做點事，別又想著如何大內宣吧！否則未來蔡總統老是去不了華府，見不到拜登，大內宣仍然會破功的。

(中時新聞網)