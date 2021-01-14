美國總統當選人拜登（Joe Biden）20日將在華盛頓特區就職，旅宿訂房業者Airbnb與網路巨擘Google同時宣布相關措施，以避免打擊美國民主事件重演。
法新社報導，川普支持者6日硬闖國會大廈與警方爆發激烈衝突造成5死後，地方當局呼籲民眾避免前往，Airbnb今天宣布禁止這段期間在華盛頓訂房。
Airbnb發表聲明說：「總統就職當週的華府大都會區所有訂房都會被取消。此外，Airbnb也將禁止同時期在當地新的訂房。
外傳部分硬闖國會山莊的暴民是利用Airbnb尋找住處。Airbnb表示，正調查遭執法部門列入攻擊參與者是否曾利用他們的服務平台。
另一方面，Google證實自明天起，除了論及彈劾、就職或國會山莊示威的廣告外，旗下平台將暫停刊登政治廣告，至少到總統就職隔天為止。
Google回應法新社提問時說：「我們通常會在不可預測、『敏感』的事件期間暫停廣告，因為廣告會被利用以及放大不實資訊。」
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。