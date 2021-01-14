網傳「實名舉報dX電通數碼CEO張喆翔行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工」舉報信。（截自網路）

大陸電通數碼廣告公司CEO張喆翔與廣州分公司負責人丸山博之，遭員工聯名舉報貪污、行賄、性侵女員工，甚至逼迫男員工共享女性等多項離譜罪刑。針對這項消息，電通（上海）投資有限公司（簡稱「電通中國」）13日深夜發表聲明表示，公司領導層正在對此事進行調查，「一經查實，絕不姑息」。

據大陸媒體報導，1月13日網路傳出一份關於「實名舉報dX電通數碼CEO張喆翔行賄廣汽高層、性侵手下及侮辱中國籍員工」的舉報信。舉報人自稱是電通數碼廣州分公司的員工，要實名舉報電通數碼(北京)廣告公司廣州分公司負責人丸山博之以及電通數碼CEO張喆翔的違法行為。並表示全體參與舉報人員均願實名舉報承擔後續後果，請領導斟酌。

舉報內容列舉兩人多起違法犯罪行為，主要包括：勾搭廣汽集團某些人員一起貪汙、職場欺辱女性員工，更離譜的是，他們招攬30歲以下、身材容貌俱佳的女性，用桃色交易搞定客戶，甚至還強迫男業務「共享同歡」。

舉報員工悲憤表示，疫情期間找一份工作實屬不易，但不幸遇到了2個禽獸不如的職場流氓，忍無可忍，因此下定決心告發不法之徒。

一名電通數碼前員工對新浪財經表示，張喆翔曾在公司內部公開貶低女員工，稱女員工質量很差。同時，他進入公司後，擠走了在公司10幾年的老人，招募了大量非廣告學歷背景但外表突出的新人。

目前張喆翔二人神隱，沒有發出任何回應，不過有消息指出，電通數碼已收到兩人的離職信，電通數碼廣州分公司的廣汽豐田和廣汽傳祺事業部均有較大的人事變動，但尚未證實與舉報信有關。

公開資料顯示，在加入電通中國之前，張喆翔曾任職於奧美世紀、競立媒體、群邑中國等知名媒介公司，並曾擔任奧美世紀中國區CEO。2018年，張喆翔被任命為美庫爾電通——媒介服務首席執行官；2019年，電通集團旗下品牌dentsu X與&c業務合併，張喆翔被任命為公司首席執行官，向電通安吉斯中國區首席執行官劉佩英直接述職。

(中時新聞網)