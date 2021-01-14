已拍攝武打片聞名的資深女星夏光莉，當年為愛息影，有足足20年沒出現在螢光幕前，直到2019年宣告正式復出，放話「展開演藝事業第三春」，而62歲的她多年來凍齡有術，舉手投足仍充滿明星光彩，日前上節目，還在鄭弘儀面前展現「女神腿」，靈活一劈，讓現場眾人看傻眼。

陸光劇校出身的夏光莉，16歲時就受台灣武俠小說家臥龍生提拔入行，她自小學平劇，刻苦練出紮實基本功，是少數有平劇底子及文武兼備的女演員，夏光莉19歲畢業進入電影圈，第一年就被新聞局和演員工會派去泰國影展，表演功夫舞，她憑藉《師妹出馬》、《南北腿王》等電影走紅，20歲時片酬已達40萬，而當年一個菠蘿麵包不過是1塊錢，之後到小螢幕發展，演出《劉伯溫傳奇》、《新白娘子傳奇》、《香帥傳奇》等，再創事業第二春。

如今夏光莉再度復出，上《新聞挖挖哇》節目，暢聊演藝路，表示這一身好功夫，讓她事業走得算是相當平順，但感情路就不是如此，根本被豬油矇了眼，一路坎坷，她在事業如日中天之際，為男星藍文青放掉事業，甘願息影陪他拚火鍋事業，愛情故事轟動一時，但兩人始終沒走入婚姻，直到2019年情斷，為金錢糾紛對簿公堂。

夏光莉當眾劈腿過頭，大秀女神腿，讓眾人直呼驚奇。(翻攝自新聞挖挖哇YouTube)

節目上，鄭弘儀提到拿出民國68年的報導，上頭寫著21歲的夏光莉擁有「女神腿」，她被拱現場秀一下，夏光莉有些害羞，被鄭弘儀勸說穿褲裝更難展現絕技，她真當場劈腿過頭來個站姿一字馬，讓現場眾人看得目瞪口呆，鄭弘儀笑問她有沒有用這招踹過外遇的男人，夏光莉大方笑回：「不需要啦！」。

(中時新聞網)