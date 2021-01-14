開放萊豬進口，政府以違反國際貿易規範為由，規定只能標記產地，地方政府只能以專櫃的設置來加以區隔。東華大學教授施正鋒今表示，餵豬的必須加警語，人吃的不能加標注，不禁擲筆嘆道，難道台灣人的健康不如美國豬的福祉？

施正鋒今在臉書指出，食品安全攸關國民的健康，因此，儘管自由貿易是經濟全球化的基本共識，各國對於食品安全莫不戒慎小心；然而，對於輸出國而言，難免把進口國的食安全檢驗、及防疫檢疫視為貿易障礙。美國是貿易大國，在川普總統任內，除了與中國展開經貿大戰，與歐洲聯盟的貿易談判相持不下的就是農產品，包括賀爾蒙牛、萊克多巴胺豬、氯洗雞、及機改黃豆，連彼此有特殊關係的英國都不退讓。

他說，蔡英文總統在去年宣布開放美國萊豬進口，儘管政府官員再三強調會好好地把關，然而，不只是在野黨強烈反彈、連署推動公投反對，連老百姓也憂心忡忡。蔡總統表示，台灣是依賴貿易生存的國家，請全民體諒。只不過，當消費者要求至少標示是否含萊劑，政府卻又以涉及貿易壁壘、及產品歧視為堅決反對，攤商標章眼花繚亂。

他指出，萊克多巴胺在歐盟、俄羅斯、及中國不僅禁止使用，對於豬肉進口堅持零檢出的立場，美國老大不高興，認為那是在刁難，一怒告到世界貿易組織。歐盟等國家主張必須證明萊豬沒有危害人體的風險，以「預防原則」（precautionary principle）把關；美國主張除非能證明有風險，當然是無害的。事實上，美國高唱入雲的科學證據，大體是藥商贊助的實驗，而且只有一次六人的人體研究，未免老王賣瓜。

他說，中國發生豬瘟，一時躍為世界最大的豬肉進口國，出口商為了配合萊劑零檢出，不得不跟豬農曉以大義。美國最大的肉品公司史密斯菲爾德食品在2013年被中國收購，看好中國市場的加拿大、及巴西當然也要乖乖地跟進。歐盟國家在關稅報復的威脅下，以差別配額方式支應。小國無外交，連經貿都只能任人擺佈、頤指氣使，任憑萊豬長驅直入；台灣人不如中國人，令人不勝唏噓，究竟是政府無能、還是有什麼不可告人之處？

他表示，由萊劑入豬口、到萊豬入人口，迄今沒有令人信服的科學證據。萊劑上市幾年後，由於不斷出現成豬腳軟、及心悸等症狀，被迫加註其對豬的風險，佩服美國對於動物保護的關懷、及環境保護的關心。餵豬的必須加警語，人吃的不能加標注，難道台灣人的健康不如美國豬的福祉？

(中時 )