國民黨立委蔣萬安提案修法返還政治受難者遭沒收的財產後，促轉會昨預告「國家不法行為被害者權利回復條例草案」，明定依促轉條例移轉為國有的不當黨產，用以賠償國家不法及政治犯沒收財產返還。對此，國民黨主席江啟臣質疑，轉型正義為何要扯到國民黨黨產，把國民黨黨產當政治提款機，痛批民進黨的轉型正義是對國民黨的清算鬥爭、抄家滅族。

江啟臣表示，若民進黨有心要處理轉型正義，就應該朝解決問題的目標前進，包括公布真相，才有辦法撫慰賠償，進而達成和解，但至今民進黨政府真的有公布所有政治檔案？若這點都做不到，要談轉型正義讓人覺得是為了特定目的，僅只於政黨之間的清算鬥爭，甚至抄家滅族。

江啟臣說明，國民黨黨產問題由來已久，從過去幾年到現在，國民黨多次宣示願捐做公益，但國民黨的黨產現在幾乎全部都被黨產會控制。他不解地說，不曉得轉型正義為什麼一定要扯到國民黨黨產，質疑蔡政府把國民黨黨產當政治提款機。

(中時 )