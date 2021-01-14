晶圓代工龍頭台積電（2330）14日召開法人說明會，2020年第四季合併營收季增1.4％達3615.33億元，與2019年第四季同期相較成長14.0％，平均毛利率季增0.6個百分點達54.0％，與2019年同期相較提升3.8個百分點，並優於財測預估。營業利益季增4.7％達1571.20億元，與2019年同期相較成長26.5％，歸屬母公司稅後淨利季增4.0％達1427.66億元，續創季度獲利歷史新高，較2019年同期成長23.0％，單季稀釋後每股淨利5.51元。
台積電2020年合併營收13392.55億元，與2019年相較成長25.2％，平均毛利率53.1％，較2019年提升7.1個百分點，營業利益5667.84億元，與2019年相較成長52.1％，營業利益率年增7.5個百分點達42.3％，歸屬母公司稅後淨利5178.85億元，與2019年相較成長50.0％，稀釋後每股淨利19.97元，年度獲利接近二個股本。
(工商 )
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