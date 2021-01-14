Melody與沈玉琳14日主持《11點熱吵店》，她16日迎接42歲生日，製作單位為她提前驚喜慶生，搭檔沈玉琳送上3個包裝精美的禮物，拆開過程如同俄羅斯娃娃，還有精品盒子，最後卻是印有沈玉琳照片的紅酒、耳塞與銘謝惠顧牌子，讓全場噴笑，她笑說：「我很喜歡拆禮物的感覺，重於禮物本身，我只能這樣說啊。」並直喊要把紅酒拿來避邪。

Melody分享生日願望，「希望節目長紅，很開心可以跟玉琳哥一起過生日，2020年後，覺得可以健康平安就很開心」。沈玉琳笑說：「Melody在婚姻的部分，她希望老公可以辦一張無限卡給她。」她回應：「你要幫我婚姻講話嗎？我有（無限卡）了，謝謝，要不然我的婚姻怎麼維持15年。」她透露老公已預告生日當天會有驚喜，但他每年都送花與蛋糕，似乎也能猜出，小孩則會送上卡片。

Melody在節目驚喜提前慶生。（TVBS提供）

沈玉琳則幫Melody願望許大，笑稱Melody老公會蒙眼帶她去豪宅，她表示：「他每次說要給我驚喜，結果都是送他自己，有一年送跑車，我心想他終於良心發現，後來我從來沒開過，只要我一開他就坐旁邊，說小心這個底盤很低。」問及想要什麼禮物，她表示自己最近喜歡瓷器跟藝術品，「雖然是無限卡，但刷什麼老公都會收到簡訊，我不會很過分」。沈玉琳一旁直虧：「物質的世界選一樣，妳選不出來，因為什麼都有了，有天帶老公去基隆港說我們新的船來了。」眾人轟笑。

(中時 )