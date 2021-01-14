由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─錫工藝設計班」第02期近日結業，25位學員們學習到錫藝設計、鑄造、鍛打等技能，使其具有商品化，可創造勞工在地創業機會。
新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。
莊鑑川表示，工藝的科技與人文兼具的本質有必要時時擦亮它，傳統工藝（鍚藝）是文化的經典，造型藝術的磐石。它可成為當今燦爛耀眼的工藝創意產業元素與神髓。
像錫這樣平易近人的材質，是可運用家中隨手可得的材料與工具自製模具並製成作品，此次藉由「錫工藝設計班」培育學員進行錫藝設計、鑄造、鍛打，使其具有商品化或商業化之價值。
新竹市總工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括有勞動法的勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。
(中時 )
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