農民曆是祖先的經驗傳承，透過農民曆我們便可知道哪些食物的屬性相剋。一名網友表示，在超商吃了一個便當及養樂多後，才發現自己犯了食物屬性的忌諱，貼文曝光後，引發不少網友熱烈討論，對此，營養師指出，的確會有致癌風險，但不過量就不必過於擔心。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見他吃於超商吃了一個港式油雞便當，裡頭配菜相當豐富，不僅有雪裡紅、油雞、筍絲等，更有一根香腸，菜色相當豐富，旁邊則擺放喝至一半的養樂多，令他直呼「等到吃完了我才發現」，似乎是對於這樣的搭配相當懊惱。

根據農民曆上指出，吃香腸配多多會造成腹瀉甚至致癌，因此許多民眾都會特意避開，而貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人表示，自小長輩就不斷地告誡，香腸千萬不能配養樂多，會有致癌風險，「曾經不小心這樣吃過，頭像蟲在腦裡鑽，很難受」；也有人認為頂多就是拉肚子，不至於會吃出問題。

對此，營養師表示，香腸中含有亞硝酸，除可讓肉質保有顏色外，口感上也能有特殊風味，但裡頭的亞硝酸卻會抑制肉毒桿菌，而養樂多及優酪乳是屬於「胺」含量較高的飲品，「胺」與「亞硝酸」一起食用，致癌風險的確會提高，其他像是培根、火腿等醃製食品也不宜一起食用，不過，營養師也進一步表示，只要不過量食用，就不必過於擔心。

(中時新聞網)