考試院今院會，保訓會以「高階文官培訓飛躍方案108年訓後成效調查及110年訓練規劃情形」為題業務報告，保訓會主委郝培芝指出，高階文官應兼具全球策略觀點、國際溝通力與數位治理能力，未來保訓會將持續透過多元課程設計，活化政府人才跨域交流，另藉由線上共學模式，在後疫情時代中發揮新興科技帶來的訓練優勢，開創全新的學習契機。

郝培芝指出，「高階文官培訓飛躍方案」為國內公部門最高層級的發展性訓練，110年飛躍方案自即日起接受公、私部門推薦人才參訓，今年訓練除了紮實的領導力課程，特別邀請國內「六大核心戰略產業」相關公、私部門高階菁英擔任受訓人員指導業師，並安排至相關機關（構）進行短期蹲點，深化跨域學習。

郝培芝說，另配合雙語國家政策，新增「全球移動力人才培養系列課程」，以提升高階文官國際溝通能力。為突破疫情及時空限制，保訓會將與國際先進國家合作，採行線上培訓模式，汲取國外政策經驗。飛躍方案多利用週六授課，訓練期間長達半年，課程涵括「全球化思維的領導與決策」、「數位政府發展的未來」與「國會關係模擬演練」等，可強化高階文官的競爭力。

郝培芝表示，保訓會將從受訓人員中遴薦成績優良者，視疫情狀況安排於明年赴國外短期見習訓練。

考試院長黃榮村及與會考試委員在會中表示，期許保訓會配合國家發展趨勢及雙語國家政策，增進高階文官增進高階文官領導統御、跨域治理及國際接軌等能力。保訓會則會針對相關意見進行研議，秉持與時俱進、求新求變的精神，規劃更優質的高階訓練內涵，選訓高潛力人才。

(中時 )