花蓮縣平地原住民議員陳英妹，被控在2006年將自己的議員補助款額度300萬元賣給廠商，透過友人從中索賄90萬元，花蓮高分院更二審依貪汙罪判刑7年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。陳英妹今早在部落會勘，得知判決結果，情緒激動喊冤「我發誓，我沒做過！」

法院斥她為牟個人利益，所收取賄賂金額非微，背離選民付託，犯後否認、未見悔悟。檢方透過程序依法監控防止脫逃，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡證實，已有適當作為來確保執行順利，至於被告何時到案發監執行，基於隱私因素暫不便說明。

陳英妹被控於2006年出售300萬元議員補助款額度給業者，花蓮地院一審依不違背職務收受賄賂罪，判刑12年，褫奪公權5年；花蓮高分院更二審改判7年，褫奪公權5年。案經最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

陳英妹今早在部落會勘，得知判刑定讞，激動說「我發誓，我如果有做這種事情，我對得起選民嗎？」她說，自己1994年當選代表，踏入政壇，30多年民代任內，沒有坑過別人一毛錢，「怎麼可以把沒做的事情套在我頭上！」

花蓮縣議會議事組表示，根據地方制度法第79條，縣市議員犯內亂、外患或貪汙罪，經判刑確定者，將由內政部解除其職務，另選罷法第74條，有褫奪公權尚未復權情形，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，等中央選委會和內政部的公文以後再辦理後續作業。

71歲陳英妹2006年當選第16屆縣議員，連任4屆。第7選區有2席議員，本屆選舉時5人參選，由陳英妹與哈尼．噶照當選，陳英妹被解職後，將由落選頭、前議員陳建忠遞補，

(中時 )