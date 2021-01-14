國立暨南國際大學第8任校長遴選作業於2020年12月6日完成，選出武東星教授出任，將於2月1日履新。武東星任職國立中興大學工學院材料科學與工程學系終身特聘教授，活躍於電機工程及材料工程領域，著作及專利獲證相當豐富。

武東星畢業於國立中山大學電機工程學系學士、電機工程研究所碩士與博士。1991年3月起擔任工業技術研究院工程師；1995年8月進入大葉大學擔任教授；2001年2月1日起應聘為國立中興大學工學院材料工程學系教授。

武東星任職中興大學期間，除歷練各項行政主管職務外，也曾借調至國立虎尾科技大學擔任電機資訊學院院長，之後應聘至大葉大學擔任兩任校長，行政經驗與資歷完整，在產學合作方面也頗具建樹。

武教授說，未來治校將強調「以生為本」及「以師為尊」兩大發展方向，同時提出固本化、在地化、產業化及國際化四大目標，獲得遴選委員一致認同，期許武教授以其豐富資歷，及對於大學經營的實務經驗，帶領暨大再創新猷。

暨大辦學25年，以國立大學來說相當年輕，在歷任校長努力下，致力提升教學品質，透過精緻內涵和接軌國際的諸多活動，形塑既具在地氣質又多元的特色。

(中時 )