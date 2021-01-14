新竹市政府去年起推動里集會所收費標準法制化，並從7月起陸續納管，至今已核定39處且統一名稱為「市民活動中心」，主管機關為各區公所，借用資訊可上三區區公所網站查詢，2月起更將推出線上租借平台，讓民眾借用更便利。

市府民政處長倪冠勛表示，活動中心過去歸屬不同單位管理，借用標準不一，去年起積極辦理6場里鄰長研習課程，說明市民活動中心目前的問題，以及未來管理辦法和優惠措施，經過不斷來回溝通，讓原代管人及使用者配合市府推動的政策。

除了整理環境，也統一名稱、管理單位及收費標準，有關市議員、里鄰長、社區、市民提出費率及借用方式的建議，市府也正研議擴大使用規費減免的對象，如長者、身心障礙者、學生、低收入戶等，及各項公益活動無收費行為的減免措施。

倪冠勛指出，市府為提供民眾更舒適活動空間，除定期檢核場所外，亦組成巡查督導小組不定期進行場地巡查，並透過實地訪查發現問題逐步改善，期許能提供給市民更優質、便利的使用環境。

民政處表示，活動中心的清潔維護及門禁管理，依照使用管理辦法實施，借用者使用完畢後應恢復原狀，環境維護部分則由區公所委託廠商進行定期及年度清潔保養。維護管理部分，除區公所現有人力外，亦會召募志工協助處理。

另為提升管理效率，三區區公所已於去年規畫設置智慧開關系統，未來民眾如果借用冷氣、高耗能設備、燈具等，區公所可以用遠端系統設定及操作設備開關，不但減輕人力，更能達成節能減碳成效。

三區區公所市民活動中心相關資訊網站，東區：https://reurl.cc/qdRGr3。北區：https://reurl.cc/9EkDvj。香山區：https://reurl.cc/3D8jOL。

(中時 )