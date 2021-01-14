光明救護分隊小隊長李均祈介紹車上配備，此為全台首輛由日系高階車種改裝的救護車，車身較為寬敞。（莊旻靜攝）

新的救護車上具有急救精靈等配備，可即時監控生理數據。（莊旻靜攝）

新的救護車上具有急救精靈等配備，可即時監控生理數據。（莊旻靜攝）

湖口鄉徐進基（右二）大手筆捐贈要價400萬的救護車，副縣長陳見賢（左二）、消防局長孫福佑（左一）出席捐贈儀式，感謝徐進基的善心。（莊旻靜攝）

119消防節前夕，湖口消防分隊收到1台要價400萬元的全新救護車，由湖口鄉的徐進基大方捐贈，徐進基的女婿李均祈為消防員，畢業後即在湖口消防分隊工作，進而成家，如今雖調至光明救護分隊服務，徐進基仍回饋鄉里，期望能始有需要的鄉親獲得最妥善的緊急救護。

李均祈表示，徐進基有定期捐錢、物資的習慣，去年和岳父聊天時，曾問到消防局是否有需要協助，李均祈則建議，如果費用低可以捐器材，經費多點可以捐車，因救護車法定使用年限為6年，汰換率、經費皆高，未料徐進基思考不久後則慨然允諾。

徐進基十分低調，所捐贈的救護車上僅署名湖口徐氏善心人士捐贈，他自幼家境清寒，與雙親奔波打工，也曾務農、養鴨，後與弟弟一起從事土木工程而發家，也因受過苦，看到有困苦、需要資助的人士，也會樂捐、送物資，落實「為善不欲人知」的善行。

消防局長孫福佑指出，過去救護車均以某進口廠牌為主，由徐進基所捐贈的則改由日系車輛，車體較為寬敞，妥善率也較高，也搭配多功能生理監視器-「X-series」、 AED、12導程心電圖機、潮氣末二氧化碳監測（ETCO2）等功能，對於危及案件可獲得急診室等級的生理監測，並即時與醫院連線，提升急救成功率。

李均祈如今為光明救護分隊小隊長，不過畢業後在湖口分隊服務，為資深救護教官，也獲得高級救護技術員、北區DMAT訓練教官、奇美醫療訓練教官等證照，也是十大傑出救護技術員、新竹縣楷模等，去年曾獲消防署鳳凰獎肯定，表現優異。

緊急救護科長劉彥承也表示，此次由徐進基捐贈的救護車，為全台首輛以高階日系車體打造，獲EURO NCAP五顆星的標準。14日的捐贈典禮，副縣長陳見賢、湖口鄉長林志華，縣議員羅美文、吳菊花、甄克堅及多名代表均與會見證，感謝徐進基的善心，提升湖口鄉的緊急救護配備。

(中時 )