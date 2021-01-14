桃園某醫院爆發醫療人員感染新冠肺炎一事，蔡英文總統今在臉書繼續為醫療人員打氣，她分享收到一位護理師訊息，因為醫院感染一事，不去總統府領紅包袋了；總統表示，「病毒再厲害，也比不上人心的團結」。

她說，要謝謝 振宇五金 Zhen Yu Hardware 桃園國際店，不但配合防疫停業消毒，店長和店員們還一起寫卡片、送飲料感謝第一線的醫護人員。「你們的舉動就像今天的太陽一樣溫暖」。

總統指出，從去年至今，台灣能夠守住疫情，並獲得全世界稱許的，不只是我們在防疫工作上的認真和嚴謹，還有全民一體、守護彼此的決心。「我對台灣有信心，讓我們一起繼續團結防疫」 。

總統也分享，昨天她也在IG的後台，收到了一位護理師的訊息，提到本來想來總統府領新年的紅包袋，但因為醫院遇到事情，決定先不來公共場所了。這就是落實防疫最好的示範，謝謝你為台灣防疫工作的付出。「辛苦了，台灣有你們真好！」

(中時 )