鴻海(2317)集團宣布與大陸浙江吉利控股集團組合資公司，車用領域佈局再跨出一大步，鴻海集團旗下—廣宇(2328)及乙盛-KY(5243)因可望搭上集團車用佈局高成長列車，今天股價同步逆勢漲停作收。

鴻海跨足車用領域動作愈來愈大，繼飛雅特、拜騰、裕隆之後，鴻海集團13日宣布由旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團共同簽署戰略合作協議，擬以各半持股組合資公司，為全球汽車以及出行產業提供包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等全新的一站式服務。

鴻海集團與吉利集團合作，不僅鴻海今天盤中股價一度亮燈漲停，鴻海集團的廣宇及乙盛-KY也在集團光環下聯袂漲停作收。

廣宇及乙盛-KY分別為PCB/連接器及機構件廠，其中廣宇汽車影音線束產品已開始出貨一般車廠，公司亦持續開發儀表控制等產品，針對電動車，廣宇亦開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品，在產品日益多元下，廣宇不僅有機會成為鴻海集團車用產品主要供應商，亦有助於公司搶攻大陸及東南亞地區電動車廠。

乙盛-KY車用產品包括：引擎室結構件、電池機構零組件、車架零組件、煞車防塵蓋等車身零組件，以及車用部分的座椅、音響及車內塑膠件等，車用產品客戶中最知名的就是Tesla，由於乙盛-KY為Tesla大件供應商，受惠Tesla銷售量成長，去年前3季車用產品佔乙盛-KY營收比重達32%，隨著電動車零組件模組化趨勢，乙盛-KY可望爭取更多大型零組件及模組產品，對乙盛-KY營運將有正面助益。

(時報資訊)