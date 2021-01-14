韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)14日最新數據，疫情攪亂全球車市供需市場，導致韓國汽車出口於2020年時，出現年減近兩成二的情形。

此份報告指出，2020年韓國汽車出貨量為189萬輛，而2019年為240萬輛，一年減少51萬輛。不僅數量下滑，金額也跟著減少13％，為374億美元。

數據還顯示，2020上半年汽車出口量，較2019同期大減33.9％。不過，下半年需求起來後，跌勢收斂至8.1％。

韓國休旅車款最後海外歡迎，占出口總額近七成二，遠高於2018年近六成。

韓國國內市場而言，由於新車發表，加上韓國政府減稅以振興國內消費，2020韓國國內銷售量的年增率增加5.8％，為189萬輛。

2020年12月，受到疫情影響，韓國汽車出口年減14.6％，為達到17.5萬輛左右。對北美出口減3.1％，對歐盟出口減最多為15.3％。相反地，對亞洲的業績卻增加8.1％。

各大車商大多出現出口減少情形，全韓最大的現代汽車，由於全球需求疲弱，故本月海外銷售同比大減22.2％。子公司起亞汽車因為罷工影響，出口也降14.5％。

雙龍汽車(SsangYong Motor)出口也降10.1％，因為管理出現危機，承包商供料發生問題。

不過，韓國通用汽車（GM Korea），2020年12月出貨量猛增26.5％，這是因為勞資雙方達成薪資協議後，生產力已恢復正常。

2020年，韓國共生產351萬輛汽車，比2019年減少11.2％。

(時報資訊)