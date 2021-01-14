台股今在台積電(2330)拖累下，開低震盪，一度下挫近150點，其後跌幅收斂，盤中鴻海一度漲停，且車電股全面反攻，終場台股收跌62.79點、報在15707.19點、成交量為3885.41億元。

台積電(2330)受到ADR下挫逾3%影響，加上外資連賣三天，今股價一路震盪走低，跌幅近2%，股價摔下600元、最低觸587元，台積電的走低，也拖累大盤今一度重挫逾百點；大立光(3008)股王寶座持續受到威脅，今整場在平盤附近游走，進行3000元大關保衛戰，矽力-KY(6415)則是開高後午盤翻黑，股價最低達2800元，大立光股王寶座暫時坐穩。

鴻海(2317)今搭上電動車議題，成為盤面多頭焦點，鴻海旗下富士康科技集團與浙江吉利控股集團共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，對於此合作案，外資圈也多正向看待，鴻海今一度攻上漲停價117元，乙盛-KY(5243)午盤後也順勢攻上漲停鎖住，鴻準(2354)也一度大漲8%。

分析師表示，鴻海與吉利汽車的結盟更是確定了電動車發展的趨勢，市場傳言，在鴻海車用佈局似乎企圖要打造亞洲版的麥格納 (Magna International)，預期到從現在2023年會是電動車相關廠商糾團打資格賽的時間，能進入資格賽的才有繼續比賽的資格，可以預見未來肯定是一場大亂鬥，而且會比當年的智慧型手機的拚搏還要激烈，畢竟車載作業系統多、自動駕駛系統也是多、品牌廠多且代工廠也是參與者眾。

今日和碩(4938)同樣受惠電動車議題，傳和碩近期打入特斯拉充電樁供應鏈，和碩今早盤中站上漲停77.9元鎖住，和大(1536)也大漲逾3.7%。

傳產股方面，跳港現象有解，陽明(2609)一度重回漲停價，終場收漲近8%，萬海(2615)盤中也逆勢走高，惟午盤後漲幅收斂，收在平盤附近位置，四維航(5608)更是收在12.35元漲停鎖住。

分析師表示，考量外資2020年賣超台股5349億，且目前融券仍在相對高點水位，整體軋空行情持續，加上2020年第四季上市櫃公司財報利多可期，且重量級法說會陸續登場，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點，建議持續偏多操作，儘管今台積電法說前股價走低，但預期今日法說仍將釋出正向展望，今台積電因ADR下跌3.07%，導致股價有壓力，但英特爾將於1月22日法說會釋出外包決定，市場預期釋單台積電代工CPU的機會較大，台積電後續表現仍值得留意，就盤面來說，選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及第一季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)