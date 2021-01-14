台積電(2330)去年第四季營收及獲利同步再創單季新高；單季毛利率54%，優於預期的51.5~53.5%；稅後純益約1,427.7億元，季增4%，每股盈餘為5.51元。

台積電今日舉行法說會公布2020年第四季財報，單季合併營收約3,615.3億元，再創新高，季增1.4%，年增14.0%；單季毛利率54%，比去年第三季的53.4%續揚；稅後純益約1,427.7億元，季增4%，年增23.0%；每股盈餘再度攀高，達5.51元。另外，2020年第四季毛利率為54.0%，優於預期的51.5~53.5%；營業利益率為43.5%，優於預期的40.5~42.5%。單季稅後純益率則為39.5%。

若以美元計算，2020年第四季營收為126.8億美元，較2019年同期增加了22.0%，較前一季則增加了4.4%。

5奈米製程出貨佔台積公司2020年第四季晶圓銷售金額的20%；7奈米及16奈米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的29%和13%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的62%。

(時報資訊)