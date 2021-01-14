日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下手機遊戲《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》慶祝營運滿6週年，今(14)日公開與《財團法人流浪動物之家基金會》合作的「六六喵順」活動，除了與基金會的可愛貓狗合作搭配繁中版自製角色製作成6週年特別精靈外，同步開放【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】合作活動。So-net 與《財團法人流浪動物之家基金會》將在23日合作舉辦認養會，現場贈送6週年限定周邊，號召玩家一起幫助浪浪！

《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》6週年 六六喵順認養會23日暖心登場

《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》與《財團法人流浪動物之家基金會》合作認養會23日在三創生活園區舉辦，現場攤位除開放登記認養外，現場也將同步進行6週年慶活動，活動當日所得全數捐贈《財團法人流浪動物之家基金會》，作為幫助浪浪的基金。

活動1. 出示招待碼即贈6週年限定口罩收納套

出示《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》遊戲畫面及招待碼，就可獲得一個「6週年限定口罩收納套」，每個招待碼可領1次。

活動2. 捐款參加周邊一把抓

捐款10元(或以上)，即可參加遊戲周邊一把抓活動，每人每次可抓一把，抓到多少送多少，獎品豐富，內有各種繁中版限定周邊。※本活動不含6週年限定周邊

活動3. 維茲愛心捐 100贈周邊

捐款100元(或以上)，可憑藉收據獲得6週年維茲愛心套組1份，內含黑貓維茲2021桌曆及6週年春聯紅包袋組。

活動4. 通關問答戳戳樂

魔法使通關6週年合作關卡【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】的任一級別，即可獲得一次問答機會，答對就可進行周邊戳戳樂活動。NORMAL模式全通關的魔法使，可獲得2次問答機會，2次都答對就可進行2次周邊戳戳樂活動！獎項豐富，包含：騙子貓維茲捲線器、維茲手機擦拭布貼、6週年限定迪特利希悠遊卡。每個招待碼可抽2次，獎勵周邊數量有限，贈完為止。

《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》6週年周邊贈品

《問答RPG 魔法使與黑貓維茲》x《財團法人流浪動物之家基金會》合作活動【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】即日開放

晨曦與晨鈞是對在基金會貢寮保育場工作的姊弟，某日他們正要開始進行保育場一天的事務時，卻發現原本應該待在籠子裡的毛孩們，不見了一大半。就在姊弟倆著急四處尋找時，發現平常毛孩子們奔跑玩耍的地方出現一個奇怪的空間歪斜洞口，正當推論這洞口是否跟毛孩消失有關時，兩隻毛孩一躍而入，晨曦與晨鈞互看了一眼，咬了咬牙，便跟著跳了進去。

「哇！這個洞突然蹦出兩隻狗了喵！」「後面還跟著兩個人喔……？」

環顧四周，腦袋頓了半晌才意識到不對勁的晨鈞忍不住驚叫起來「這裡是哪裡！？貓為什麼會說話！這個奇裝異服的人是誰？我家的毛孩們呢！？」

1月14日跟著維茲一起來幫晨曦與晨鈞把毛孩們找回家吧！

【活動1】【黑貓維茲6th anniversary】精靈贈禮

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/16 23:59活動期間內登入遊戲，可於活動面板中選擇喜愛的20張卡片進行首次抽獎，玩家可直接獲得抽中的卡片，之後經由每日登入、完成指定mission獲得活動Pt，累積滿100活動Pt可參加卡片抽獎，種類眾多包含經典日版卡與繁中版自製卡！Pt獲得時間：2021/1/14 3:00 ~ 2021/2/16 2:59

【活動2】6週年 六六喵順 合作紀念合作紀念登入獎勵！

2021/1/14 3:00 ~ 2021/2/7 2:59活動期間只要登入遊戲達指定天數，就可獲得「6週年 六六喵順 合作紀念合作紀念登入獎勵！」的特別獎勵！獎勵除了轉蛋券以及水晶外，只要登入滿第10天就可獲得登入限定結晶，登入滿第15天還可以進行一次【毛孩你在哪裡 限定轉蛋】的免費10連抽。

【活動3】合作關卡【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】開放

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/7 23:59開放6週年《財團法人流浪動物之家基金會》合作限定關卡【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】。關卡劇情中出現的每隻貓貓狗狗都是真實存在的。可藉由活動獲得的精靈：【回家才能吃罐罐 晨曦&翅膀黃】、【別跑！乖乖洗澡！晨鈞&毛毛】。

別跑！乖乖洗澡！晨鈞&毛毛

【活動4】【毛孩你在哪裡 限定轉蛋】開放！首10抽免費

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/7 23:59開放「毛孩你在哪裡 限定轉蛋」，並於轉蛋機內有機會獲得以下卡片；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；且只要10連抽達指定次數即贈送活動限定的「一起回家福袋」！

一起去衝浪 寶迪&大眼娃

2021/1/14 15:00 ~ 2021/1/20 23:59期間，每次於「毛孩你在哪裡 限定轉蛋」累積消耗或累積滿指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。其中包含活動限定精靈【離不開冬天被窩 冬禹&左耳黃】、【招架不住Puppy Eye 泰隆&大食怪】！累積儲值滿指定門檻，贈送【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】限定精靈。

【活動5】【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】圖鑑蒐集

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/14 23:59只要在遊戲中獲得對應的【走丟到庫耶斯！？ 毛孩你在哪裡】限定精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【福緣萬里相隨 福神&小鼻黑】。

【活動6】歡慶6週年，777轉蛋機開放

雨中至少還有你 拉索&哀愁黑

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/21 23:59開放【777轉蛋機】，玩家參加免費10連抽以及免費7次單抽，抽卡後可參與翻牌活動，翻到閃亮貓肉球，即可再次進行10連抽！

【活動7】老手回娘家登入送

2021/1/14 3:00 ~ 2021/2/16 02:59 滿足下列條件玩家進行登入，可獲得對應的獎勵。

90天內未登入 ➤ 水晶x55

60天內未登入 ➤ 水晶x35

30天內未登入 ➤ 水晶x25

【活動8】第13城【門之秘境烏魯多拉】以及【主線故事集】開放

2021/1/14 15:00起，開放第13城【門之秘境烏魯多拉】，此外，同步開放【主線故事 世界1 -神諭之戒-】、【主線故事 世界2 -最後的四聖賢-】以及【故事美術集】關卡，一起來發現真相吧！

【活動9】週年慶相關關卡開放

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/16 23:59開放【6週年，來自宇宙的☆刺客】關卡

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/7 23:59開放【公會會長慶典】關卡

2021/1/14 15:00 ~ 2021/1/31 23:59開放【6週年贈禮關卡】以及【歡慶週年獎勵關卡】

【活動10】新功能開放、個人頁面交換所更新

2021/1/14 15:00起開放以下功能及個人頁面交換所更新

等級上限開放1200、你的書、黑貓維茲歷史、回鍋&初心者玩家限定歷史任務轉蛋、維茲及部分角色外觀調整

、一般地區調整通關魔力消耗0&素材森林消耗魔力減半、一般地區難易度調整、禮物盒篩選功能調整為可複選&每頁調整為20筆

、自動販賣功能&販售提示頁面修改、主頁面角色開放可變更前階段的卡面、魔導盃開放再次挑戰、個人頁面交換所更新庫耶斯亞利亞斯背景 & 其他BGM

【活動11】素材森林轉盤開放

2021/1/14 15:00 ~ 2021/1/24 14:59只要通關素材森林任一關卡，就可進行轉盤活動，獲得的素材數量會依照轉到的倍率增加，本次同步開放掉落率100%。

【活動12】你的書追加開放

2021/1/14 15:00起，你的書追加開放26個關卡

【活動13】【黑貓維茲地下城】系列復刻開放

2021/1/14 15:00 ~ 2021/2/16 23:59復刻開放【黑貓維茲地下城】、【黑貓維茲地下城2】以及【黑貓維茲地下城3】

【活動14】舊卡進化

2021/1/14 15:00起，繁中版【沙灘上的冰果宴】、【裝神弄鬼之夜】、【靈界魔女：危險紳士之章】活動精靈以及眾多日版精靈開放最終進化。

【活動15】【每日首儲水晶30%回饋】

2021/1/14 15:00 ~ 2021/1/27 23:59期間內玩家可參加「每日首儲水晶30%回饋」回饋活動。

※詳細活動與優惠內容依官網公告資訊為準

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利

(科技)