現代人工作壓力大，常常一坐下來就好幾個小時，偏偏有人怎麼也坐不住，不斷想去上廁所，有時老闆還懷疑是不是在偷懶，真是苦不堪言。35歲在金融業服務的陳小姐就是一例，她常常一小時去洗手間5-6次，對工作品質造成極大影響不說，到了晚上也頻夜尿，睡眠品質極差，讓她身心俱疲快要崩潰。經過醫師仔細診斷，這才確診是間質性膀胱炎，醫師提醒，若未妥善治療，日後恐演變成膀胱纖維化，膀胱的容量逐漸縮小，形成惡性循環。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，間質性膀胱炎好發於30到60歲的女性，患者會因此頻尿、尿急、夜尿。更讓患者痛苦的是，當漲尿、憋尿時會特別疼痛，一定要趕快尿出來，讓人幾乎想要住在廁所裡。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，間質性膀胱炎好發於30到60歲的女性，頻尿、尿急、夜尿、下腹疼痛是最常見的症狀。(圖/梁惠明攝)

張雲筑醫師解釋，間質性膀胱炎是膀胱壁的慢性病變，包括黏膜層的損傷、組織中肥大細胞聚集、神經傳導途徑異常放大疼痛訊號。每當漲尿或憋尿時疼痛加倍，疼痛的位置在下腹部恥骨上方，排尿後疼痛會減輕，為了緩解疼痛感只好常常跑廁所。

陳小姐在確診前，曾以膀胱炎吃抗生素，卻長達一年時間都未見改善。輾轉來到書田診所求診，經過功能性檢查並施以對症治療後，已經逐漸恢復正常，從發病時幾乎每個小時要跑6次廁所，到現在已可爬山2小時也沒問題。

●致病機轉不明 長期身心壓力、免疫力都會誘發

張雲筑醫師說，如果感到恥骨上膀胱區痠疼難耐、脹痛長達3個月以上，合併有頻尿、急尿感與夜尿次數增多等情形，建議至泌尿科接受進一步檢查，若排除急性細菌性膀胱炎、尿路結石、膀胱腫瘤或膀胱過動症等泌尿道疾病等可能性，就會藉由系統性的問診與檢查，找出真正的病因。

此外，間質性膀胱炎確切的病生理機轉仍未明朗，患者以女性居多，比男性高出15至20倍。張雲筑醫師說，研究顯示可能與長期身心壓力、焦慮，或本身有過敏、免疫方面疾病相關。患者應盡量維持身心的平衡，過度緊張擔憂反而加重病情。

●改變緊張生活習慣 紓壓也能預防

由於精神壓力也可能誘發間質性膀胱炎，醫師強調，平常要注意調整生活習慣，放慢腳步、養成規律作息，並且均衡飲食，避免刺激性或添加物過多的食品、減少咖啡因及酒精的攝取。同時，找出自我紓解身心壓力的方式，再配合醫師用藥治療，恢復正常生活也會指日可待。

(中時新聞網)