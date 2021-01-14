上消化道出血內視鏡治療前後。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

半個月來3波寒流侵襲，醫院腸胃病號增多！8旬老翁如廁突解大量黑便，經胃鏡檢查後為上消化道出血，台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師張歐高奇表示，低溫環境下，體內內分泌激素分泌異常，使胃酸分泌增多造成消化性潰瘍面加大，侵蝕周圍血管，出現胃或十二指腸潰瘍出血情形。

許多人都注意寒流來襲要保暖防止心血管出問題，但台中慈濟醫院醫師張歐高奇卻表示，不只心血管，臨床已發現，上消化道出血而接受緊急胃鏡治療病人跟著寒流而變多！

醫師提醒高危險群注意事項。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師張歐高奇執行內視鏡治療。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

85歲老翁平時有服用止痛藥，日前如廁突然解大量黑便，同時出現頭暈症狀。檢查後發現上消化道出血，緊急經內視鏡處置後才恢復。張歐高奇指出，低溫環境下，體內多種內分泌激素分泌異常致血管收縮，使胃酸分泌增多，造成消化性潰瘍面加大、加深，侵蝕周圍血管，而出現胃或十二指腸潰瘍出血。

張歐高奇表示，出現上消化道出血症狀，常以解黑色大便表現，大量出血時，大便呈現暗紅色，有時嘔吐鮮血或咖啡色渣物質；也有病人伴隨頭暈、心跳變快、臉色蒼白、四肢冰冷等情況。

醫師治療上消化道出血病人主要以藥物治療和內視鏡治療為主，張歐高奇表示，依據不同出血部位及原因，內視鏡可以進行注射血管收縮劑、電燒止血、機械性壓迫止血法（如內視鏡止血夾）、血管結紮，或進行血管攝影的栓塞治療，到最後的手術治療，都依據病人狀況採取不同處理。

張歐高奇提醒，老年人、服用消炎止痛藥、抗凝血藥物病人、長期酗酒、肝硬化及洗腎者、幽門桿菌感染及曾有過潰瘍病史的人，都是上消化道因天冷而出血的高危險群。

(中時 )