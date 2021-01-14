中天新聞轉戰Youtube頻道後，以輕鬆、活潑方式報新聞，主播也樂於和網友互動，這回中天電視主播劉盈秀、林嘉源、張若妤、李珮瑄、陳文越及何橞瑢就登上節目《小明星大跟班》分享播報網路新聞的趣事，不過李珮瑄就提到，她曾被網友留言嫌棄身材不好，讓李珮瑄馬上秀出身材曲線回擊。

中天轉戰網路平台後，多了不少彈性空間，也能和網友即時互動，美女主播李珮瑄就提到，她播報時就一改過去嚴肅態度，還拿出鯊魚玩偶代替語助詞「公鯊」，鯊魚玩偶還因此成為李珮瑄的個人特色。

不過李珮瑄卻也提到，她播新聞時看到網友留言嫌棄她身材不好，讓李珮瑄當場走心，李珮瑄說完就直接扭身，秀出一雙長腿和前凸後翹的身材曲線，李珮瑄還不禁反問：「哈囉 我身材好不好？看不出來嗎？」

李珮瑄（後排最左邊）展現身材曲線。（圖／取材自我愛小明星大跟班Youtube）

李珮瑄放飛自我、大秀身材曲線逗樂全場，不過吳宗憲提到，網友只是為了要評論「他的評論真的有這個價值嗎，其實還好」，同時，李珮瑄也還原狀況，表示她下節新聞時就請導播帶近一點看一下「我就證明回來」。

而李珮瑄昨則在網上發文提到：「#一切都是綜藝效果#我本人都是很安靜害羞的」，其實主播總給外界嚴肅、專業、不帶任何情緒的印象，這回主播再節目分享播報甘苦談和趣事，也讓外界看到主播私下的真實個性。

【完整版】新聞現在都這樣報的？！中天主播來囉！ 2021.01.13小明星大跟班（內容從35分10秒處）

(中時新聞網)