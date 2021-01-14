根據研究人員最新公布的數據，巴西把在當地臨床試驗的北京科興新型冠狀病毒疫苗的保護力，由78%下修至50.4%，主要是研究人員將極輕微與無症狀受試者都列為「感染」。

「紐約時報」指出，北京科興（Sinovac）疫苗接獲的訂單已超過3.8億劑，大多為開發中國家，因此保護力數字下修恐帶來不利影響。

● 極輕症都算感染 數據沒法「好看」

不過巴西科學問題研究所（Instituto Questao de Ciencia）所長、微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）表示，這雖不是世界最棒的疫苗，卻是「完全能接受的疫苗」，因為可讓更少人演變為重症或病死。

巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）是北京科興疫苗的研發夥伴，所長柯瓦斯（Dimas Covas）也認為，對目前每天平均染疫病故1000人的巴西來說，他們等著要用北京科興疫苗這款「絕佳防疫工具」。

英國廣播公司（BBC）報導，北京科興這款CoronaVac是採殺死病毒活性方式的不活化疫苗，目前包括印尼、土耳其、新加坡等數國已有採購。

負責巴西臨床試驗的布坦坦研究所，研究人員上週公布疫苗對輕微到嚴重的確診例具有78%的保護力，但12日他們表示，78%這個數據不含接種後感染但「症狀極輕微、不須就醫」的受試者，若把這塊納入，疫苗保護力則為50.4%。

布坦坦研究所強調，疫苗具有78%的功效能防止感染後就醫，且100%能防止演變為重症。上月土耳其宣布北京科興疫苗在當地試驗後的保護力數據為91.25%，印尼宣布是65.3%，土、印兩地的數據都是晚期臨床試驗的暫時結果。

● 輝瑞疫苗9成保護力 數字藏玄機

馬里蘭大學藥學院（University of Maryland School of Pharmacy）製藥與衛生服務研究助理教授多希（Peter Doshi）一篇專文質疑輝瑞（Pfizer）&德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗保護力數據後，在中國社群媒體引起討論。

多希投書「英國醫學期刊」（BMJ）意見專欄指出，輝瑞報告疫苗試驗，給出接種受試者感染COVID-19為170例（8例有接種疫苗、162例接種安慰劑），170例是以PCR篩檢結果認定，但輝瑞報給美國食品暨藥物管理局（FDA）的資料裡有3410例有症狀但未做PCR的「疑似例」（1594例有接種疫苗、1816例接種安慰劑）。

多希認為疑似例其實不容忽視，因為若把疑似例都納入疫苗保護力計算，輝瑞疫苗的保護力會從95%驟減至19%，即便剔除接種7天內出現症狀的疑似例，輝瑞疫苗的保護力也僅29%，遠不及藥政單位規定的保護力50% 門檻。多希表示，釐清疑問需取得原始試驗數據，但當前沒有一家藥廠有把原始數據分享給第3方。

● BBC：疫苗間難有比較基準

以北京科興疫苗在巴西的第3期臨床試驗為例，受試者全都是染疫高風險的醫護人員，數據肯定不容易「美觀」；此外，根據美國CDC的資料，每年的流感疫苗，保護力也是在40%到60%間波動。

BBC認為，北京科興疫苗的案例顯示疫苗間其實難以比較。因為帳面來看北京科興疫苗50%的保護力似乎不如阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津大學疫苗的70%，也不及輝瑞&BNT、莫德納（Moderna）的95%，但疫苗間在不同國家的試驗方式都極不相同，單是參與受試者的人數就有不同差別，遑論測試時所設的標準。

長期而言，世界會有很多不同種的COVID疫苗進行接種，無可避免會出現效果好壞之分，但儘可能讓更多人接種以產生一定免疫力才是當務之急。

(中央社)