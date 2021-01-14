台中果菜批發市場為中部地區指標性市場集散地，因建物年久失修，急需擴建市場空間，增建冷藏庫、蔬果農藥檢驗中心等設備；經立委莊競程等人極力爭取，農委會主委陳吉仲同意補助6成計5940萬元經費。莊競程說，未來冷鏈物流可延長農產品壽命，對食安及供銷價格平衡有所助益。

莊敬程指出，立院經濟委員會去年11月5日考察台中果菜批發市場，邀農委會主委陳吉仲等官員，在台中市果菜批發市場召開座談會，針對台中市果菜批發市場發展與建設規劃研商解決方案。

莊競程表示，台中果菜市場是中部最重要的果菜批發市場樞紐，因中清路現址已逾20餘年，因應目前消費型態及食安需求，有必要提升冷藏庫、蔬果集運、分級包裝等設備。有關「台中果菜批發市場發展運銷冷鏈供應」計劃，依立院依考察決議，請農委會予以支持並提高補助比率至75％。

莊競程強調，「配合立法院經濟委員會考察會議結論及政策需要」，陳吉仲同意分兩年補助，總經費9900萬，農委會補助6成計5940萬元。農委會同意挹注經費，補助改善台中果菜市場設備，以成為現代化市場，未來冷鏈物流可延長農產品壽命，提供中部地區更優質的蔬果服務。

(中時 )