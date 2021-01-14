法國汽車製造商雷諾(Renault)執行長德梅奧(Luca de Meo)預計在周四，對改善公司虧損提高獲利率，以及從部分市場撤出、聚焦少數的和更具獲利車款上，該新任執行長將提出新策略。

德梅奧在去年七月於疫情期間接掌雷諾，投資人和分析師將對雷諾的全盤願景有一進一步的了解。執行長預計對車廠進行瘦身計畫。

前任在逃的執行長戈恩(Carlos Ghosn)在四年前在全球車市增漲的趨勢下，曾公布對雷諾的願景；而德梅奧已經表達其策略的改變。

雷諾集團可能從不獲利的國家或地區撤出，而尚未披露的是將在未來三到八年推出吸引顧客的車款。

雷諾在新冠疫情爆發之前已經艱困地對抗著下滑的銷售成績，一直試圖與日本的日產重建合作關係，並且正推進削減成本和重建業務工作。

雷諾可能會將重任交給電動車，據熟悉事務的業內人士表示，包括像推出類似旗下跑車品牌Alpine，以及從1960到1990年代暢銷車款中推出翻新車款。

(時報資訊)