美國總統當選人拜登即將公布大規模財政激勵方案，在美國公債殖利率上揚帶動下，周四美元指數延續自近3年低點反彈的升勢。

投資人持續減持空頭押注，周四亞洲時段美元指數守住周三發動的漲勢。在過去5個交易日中，美元就漲了4天，主要因美國將擴大激勵的前景使美國公債價格承壓，帶動指標公債殖利率升破1%，為去年3月來首見。

比特幣亦守住周三創下的10%漲幅，這個全球最受歡迎的加密貨幣在上周創下歷史新高42,000美元後，一度暴跌近12,000美元。

拜登周四將公布其「數兆美元」紓困方案的細節。CNN報導該計畫的規模約在2兆美元，美國10年期指標公債殖利率應聲上揚，為美元帶來支撐。

惟許多分析師預期，美元的彈升可能只是暫時現象，長期而言，美國擴大財政激勵將提振風險偏好，對向來被視為避險資產的美元可能帶來壓力。美銀首席日本外匯策略師Shusuke Yamada表示：「我將把重心放在2021年美元逐步走弱的態勢。」

繼隔夜上漲0.3%後，美元指數再漲0.1%，報90.431。該指標在1月6日一度跌至89.206，創下2018年3月來新低。

歐元兌美元繼周三跌0.4%後，周四再跌0.1%，報1.21405美元。

美元兌日圓漲0.2%，報104.075日圓，延續前一日上漲0.1%的升勢。

周四比特幣持平於37,420美元，從1月11日最低觸及的30,261.13美元反彈。加密貨幣交易所Liquid駐東京運營長Seth Melamed表示：「我們最近看到的這種急劇拋售的情況，主要是由期貨市場所驅動，該市場的部位過度擴張所導致的融資追繳令，使比特幣價格承受下行壓力。」

(時報資訊)