社會局長彭懷真和院長中市議會副議長顏莉敏等，一起起為孩童盛菜。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

萊豬自元旦起開放進口，台中市政府加強查驗，社會局長彭懷真關心兒少安置機構供餐情形，13日晚間前往鎮瀾兒童家園，和院長同時也是台中市議會副議長顏莉敏一起陪孩子用餐；彭局長強調，為了捍衛市民健康，台中619家供餐社福機構和據點，一律供應國產豬肉，並留存肉品來源證明文件以供查驗。

彭懷真說，台中市兒少安置機構均使用國產肉品，張貼「牛哥豬弟」標章，所有菜色也經過營養師審查把關，因應兒少喜好變換菜單，希望孩子吃得開心健康，養成良好的飲食習慣，同時呼籲相關單位，踴躍申請台中市食品藥物安全處的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，用更積極的行動，共同守護市民食的安全。

彭懷真指出，社會局此次也連結社會資源，為鎮瀾兒童家園的孩子準備新年禮物，包括廠商捐贈的潔牙用品，還有台中市聖羅蘭國際同濟會募捐的「角落生物」布偶。彭局長與同濟會長吳玲鈺等會友，和孩子分享角落小夥伴的故事，引導孩子自我肯定及認同。

彭懷真強調，兒童及少年是國家社會的希望，需要各界齊心呵護，感謝社會各界善心源源不絕地挹注，社會局會持續媒合愛心資源，守護安置兒少成長。

(中時 )