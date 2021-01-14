國際疫情嚴峻，台灣邊境防疫大緊縮，因本國籍人士去年1月15日起入境，居家檢疫要求1人1戶，逢春節將至，陳時中日前預估春節左右會有五萬人返台。指揮中心日前宣布考量農曆年節將至，海外國人返台居家檢疫需求增加，因此開放1500間中央集中檢疫場所供海外國人使用，截至昨晚已經全數被訂光，訂房入住人數最高峰落在23日、24日兩天，都有超過一百人以上入住。

全台防疫旅館大爆滿，為因應春節返鄉潮，日前指揮中心特別增開1500間集中檢疫所提供返台民眾居家檢疫使用，並於1月8日起，提供民眾上「入境檢疫系統」網頁預定，專案費用一律為每天新臺幣2000元(12歲以下同住孩童不收費)。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天表示，這次春節專案協助春節期間返國國人所釋出的1500間集中檢疫所，到昨天晚上十點已經全數被訂光。

是否再增加房間數？王必勝表示，今天開始會再度盤點，呈報給指揮中心後，考慮是否再釋出。

王必勝也表示，該專案從12日開始就有人入住，連續三天都有人入住，且有訂的幾乎都有來，目前看來，為了吃的年夜飯，越接近春節人越多，加上航班的因素，訂房入住人數的最高峰落在23日、24日兩天，那幾天都有超過一百人以上入住。

(中時 )