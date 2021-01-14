加拿大法庭今天聽證內容顯示，中國電信設備巨擘華為財務長孟晚舟在溫哥華居家監禁期間曾多次接獲死亡威脅，包括收到夾帶子彈的恐嚇信。

路透社報導，負責提供孟晚舟保安工作的獅子門保全公司（Lions Gate Risk Management）營運長梅納（Doug Maynard）今天作證時，表示孟晚舟去年6、7月在住處接獲5、6封恐嚇信，且溫哥華警察局有介入檢視威脅證據。

梅納指出，這些信件以「郵寄方式寄來，且能透過信封上的標示清楚辨識」。

梅納指出，與孟晚舟及她的員工配合下，保全在確保不汙染證物情況下拆開信件，確認內容為威脅性質。他並補充表示，「有時信封裡夾有子彈」。

寄件人的身分和可能動機並未對外公布。

美國政府2018年間指控，華為透過香港星通技術公司（SkyCom Tech Co.）及匯豐銀行帳戶與伊朗交易，違反美方對伊朗的制裁措施，而孟晚舟未誠實告知匯豐，涉嫌隱瞞。在美方要求引渡下，加拿大警方於同年12 月在溫哥華機場逮捕孟晚舟，自此進入司法訴訟。

孟晚舟接下來一直在對抗被引渡到美國受審。

孟晚舟的律師團本週向卑詩省最高法院法官要求，放寬孟晚舟的保釋條件，特別是撤銷看管她的日間保全。

然而，獅子門保全的梅納警告，隨著引渡官司進入尾聲，孟晚舟潛逃出境的風險有增無減。

梅納作證說，放寬對她的看管恐會「提供外人一個傷害她的絕佳機會，或將她帶離本區，讓她無法出庭」。

(中央社)