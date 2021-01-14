今有民眾在「我是板橋人」臉書社團投訴，新北市板橋區某國中老師拿剪刀抵住同學腰部威脅學生，瘋狂行徑嚇壞全班同學。（翻攝臉書）

今有民眾在「我是板橋人」臉書社團投訴，新北市板橋區某國中老師拿剪刀抵住同學腰部威脅學生，瘋狂行徑嚇壞全班同學；對此該校校長受訪說明，經調查確實有此事，但老師並非惡意威脅，而是因該學生把褲頭捲起來，違反服裝儀容規定且屢勸不聽，老師才會拿剪刀作勢要「把褲子剪壞」，明日將召開校務會議研議是否懲處。

家長的貼文指出，昨天接近中午的時候，板橋某國中班導拿剪刀尖端處，抵住一位同學腰部，只因為學生把褲頭捲起來，老師還威脅全班同學，下次有同學再這樣就把褲子剪壞，然後拽著學生衣領，要這位捲褲頭的同學滾出教室，瘋狂行徑造成全班同學心理陰影。

該校校長受訪解釋，老師行為確有不當，但並非惡意威脅，而是因該學生把褲頭捲起來，且屢勸不聽，老師一時情緒激動才會有此舉動，目前校方已進入調查程序，明日將召開校務會議研議是否懲處。

學務主任補充，該老師教學態度嚴謹，是校內資深老師，之前多次勸導學生注意服裝儀容，但該同學屢勸不聽，老師一時激動才會有此舉動，此外該同學因正值九年級的升學階段，平時對課業較沒興趣，是校內積極關懷對象，當事人家長今已到校釐清狀況，班導已當面道歉，校方也向家長說明原委。

(中時 )