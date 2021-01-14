大陸國家安全部推出的形象宣傳片，罕見公開國安人員偵查證件。(宣傳片截圖)

大陸新華網搭配國安部宣傳，推出漫畫介紹國安人員工作。(新華網)

一般認為應該低調神秘的大陸國安部門，最近頗為高調，外宣動作頻頻，近日配合大陸首個「警察節」，罕見推出署名的形象宣傳片，公開國安人員的偵查證和國安警察證，在該宣傳片中，還出現台北101大樓；此外，大陸國安部新聞辦近日首次公開介紹其招募管道和工作職能，新華網並同步推出一組漫畫，以輕鬆方式介紹國安人員。

大陸最近將1月10日定為「中國人民警察節」，並舉行相關活動和宣傳。被列在警察隊伍的大陸國家安全部，因應此節日，罕見推出形象宣傳片，片長4分多鐘，找人氣男星李易峰當主角。

片頭以諜戰電影畫面開頭，旁白提到「驚心動魄的劇情，從來就在你身邊」、「你感受到歲月靜好，卻看不到暗潮湧動」、「你享受科技帶來的便利，卻察覺不了字節間的暗戰」等語；片中以「無名英雄」稱呼國安人員，並自詡「築牢無形長城」。

該宣傳片公開了大陸國安人員的工作證件，分別是偵查證和國安警察證；此外，畫面還分別出現台灣和港澳的地標，台北101、香港中環建築群、澳門大三巴牌坊皆出現在片中。

片中的幾個細節暗藏玄機。李易峰多次用手指點大腿側邊，像是在發電報，對應的摩斯密碼，是「敢問路在何方」一曲的歌詞「踏平坎坷成大道，鬥罷艱險又出發」；警服上的警號12339，則是大陸國安機關受理報案的電話。

與此同時，央視、新華社也呼應此主題，新華網推出「我們這種警察，有不一樣的低調」，以漫畫方式介紹國安人員；央視則在10日的一則報導，詳細介紹遼寧省國安人員陳昕茹的故事，她曾用10年時間追查一條線索，最終抓到一名在某單位擔任領導職務的內奸。

此外，大陸國安部新聞辦也因應警察節，接受對口媒體《法治日報》訪問，除了介紹國安部是在1983年組建，還首次公開招募管道，歡迎有志熱血青年報考加入。

去年10月大陸央視公布幾位學者的台諜案後，《人民日報》曾以「安平」署名，發表《告台灣情治部門書》，「安平」即為國安部評論之意，該文即出自大陸國安部。

(旺報 )