前衛生署長楊志良指控染疫醫師沒有主動實行防疫SOP，直言「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」，對此桃園市長鄭文燦鵬抨擊楊志良「失控」，應更具有同理心。

鄭文燦表示，楊志良不只是失言，那份態度簡直不像是做過衛生署長的人，醫護人員長達一年的高度壓力，尤其桃園市11家責任醫院一共收治的病患的人數是全國第一名、超過2成，應給予他們掌聲喝采、支持，而不是像楊志良一樣，完全缺乏同理心，

另鄭文燦說，針對紐籍機師出院後並沒有鬆一口氣，防疫如同作戰，不只是要超前部署，更要小心謹慎，且目前還有很多入境的個案確診，國外還在疫情的高峰期，都寫下每日最高紀錄，而桃園剛好產生了社區感染的第一個例子，該案的活動範圍又大部分在桃園市的境內，桃園市政府停辦了尾牙，民間也非常多的單位都響應、支持防疫政策，一同停辦了尾牙的活動，盡量讓這一段時間的風險降到最低。

談到外傳染疫紐籍機師曾照顧過染疫醫師，鄭文燦則說，疫情的說明需由中央疫情指揮中心，因屬於專業的部分。而防止社區感染，形成社區傳播鏈，這是地方政府要全力來配合的事項，桃園市政府會盡力執行。

(中時 )