過年出不了國，民眾轉為國內旅遊，根據雄獅旅遊統計，國內旅遊市場需求大幅提升， 2／10至2／16春節國內熱門飯店訂房率已經達八成，花東地區的五星級熱門住宿甚至已經超過九成，全台六大春節熱門目的地由彰化奪冠，其次是花東、台南、宜蘭、南投、高雄。台灣中部有眾多古廟，包括：文昌宮(求學業)、中台禪寺(求健康)、紫南宮(求財運)、武德宮(求財運)，以及彰化最負盛名的鹿港天后宮(求事業)。

雄獅旅遊深耕台灣多年，並投入大量資源布局台灣目的地市場，精選全台各大區域的頂級飯店，讓民眾春節期間出遊保證有房有位，並提供「私人訂製小包團」及自由行「動態打包」等創新服務，讓民眾在今年春節都能滿足各種出遊的需求。

雄獅旅遊總經理黃信川表示：「春節是國人最一年中最重要的節慶，團圓圍爐更是傳統文化中不可缺少的關鍵，今年受疫情影響大家都在國內過年，我們特別將一家團圓圍爐的概念延伸至移動式體驗，讓國人可以一家團圓走出家鄉旅遊，度過一個不一樣的春節！春節假期我們推出了近百支國內旅遊產品，包含團體、自由行、訂房，全台北、中、南客源地都可以出發，今年更首度推出了五天以上的春節環島遊程，讓旅客能從小年夜一路玩到年初五，就算不能出國，也能在國內度過一個充實的假期！」

針對不想參加團體行程的旅客，雄獅也首度推出自由行「動態打包」及「私人訂製小包團」服務。動態打包服務過往在出國旅遊市場極受消費者歡迎，消費者可在雄獅網站自由選擇交通工具及住宿的飯店，打包好交通＋住宿需求後即可享有優惠的價格，既省事又划算。

雄獅旅遊在2021春節將動態打包的概念運用至國旅，旅客可以自由選擇高鐵、台鐵、租車等交通方式，搭配上春節期間一位難求的飯店，打包出自己規劃的玩法，比起交通住宿自行拆開在不同平台訂購，可以節省40％的費用，最受小資群族青睞。台南老爺行旅兩天一夜高鐵＋住宿，每人最低只要2,910元起。花蓮遠雄大飯店兩天一夜火車＋住宿，每人最低只要5,600元起。墾丁凱撒大飯店兩天一夜高鐵＋住宿，每人最低只要6,680元起。而「私人訂製小包團」將由專業的「旅遊規劃師」依個別需求設計專屬您家庭的行程，只要6人即可成行，全程使用專屬九人座或小巴，飯店住宿、餐飲需求、行程景點等都可為您客製化，帶來專屬的新年遊程。

(中時 )