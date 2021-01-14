蔡英文總統今上午在總統府，與美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）大使視訊談話，總統強調，臺灣是一股良善的力量，有能力、也有決心貢獻國際社會，未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，繼續讓世界知道臺灣也是一個重要的夥伴。

此外，總統提到，克拉芙特大使在Twitter上跟臺灣黑熊布偶一起入鏡的照片，也深深擄獲臺灣人的心。這隻小熊不僅象徵臺灣，更激發了年輕世代想要多加了解，進而共同努力幫助臺灣成為聯合國的一員。

總統除感謝美國及克拉芙特大使給予臺灣堅定的支持，也對於大使此次無法來臺表示惋惜，並期待未來能在臺灣見面。

總統致詞時表示，很高興拜現代科技之賜，今天還能夠在線上見面，儘管克拉芙特大使這次無法成行，希望日後仍能訪問臺灣。

總統說，她也想藉這機會感謝大使堅定支持臺灣的國際參與，致力深化臺美關係，並在最重要的時刻為臺灣發聲。

總統指出，克拉芙特大使的作為鼓舞了臺灣人民，事實上大家都非常喜歡大使，不管是公開為臺灣仗義執言、參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）工作坊，或是在紐約與李光章大使會面，克拉芙特大使的支持讓兩國關係更加緊密，也讓世界更了解臺灣。

總統強調，臺灣會繼續讓世界知道，臺灣是一股良善的力量，也是一個重要的夥伴，臺灣有能力、也有決心貢獻國際社會。展望未來，將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，希望美國繼續給予支持，克拉芙特大使對臺灣如何在這方面取得進展的建議，彌足珍貴。

總統表示，很遺憾克拉芙特大使這次無法來臺，期待不久的將來有機會盡地主之誼，相信大使一定會喜歡臺灣的美景、美食和友好的人民。她也再次感謝大使為臺灣所做的一切，期待很快能在臺灣見面。

總統與克拉芙特大使也就臺灣國際參與、臺美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題進行深度對話。

美國國務院亞太局主管區域安全政策及多邊事務副助卿費特（Daivd Feith）一同在線上與會，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）等也參與此次視訊會議。

(中時 )