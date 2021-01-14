2016年間發生「小燈泡」命案，去年1月，小燈泡母親王婉諭經由時代力量政黨提名，當選不分區立法委員，卻有不同立場的網友貼文「牠還有2個可以砍」，下方還有網友附和「還有2個可以砍，拿去做燈籠！」日前法院已判處貼文的王姓婦人有期徒刑3月、得易科罰金，下方留言的凃男今依恐嚇罪，判處徒刑2月，易科罰金6萬，緩刑3年。

凃男去年1月11日，在王姓婦人臉書發文「愚天、大港、琳常左這些爛咖都能上」、「還有2個可以砍」下方留言，「還有2個可以砍，拿去做燈籠！」王婉諭當天晚上11點看到恐嚇字句，13日以心生畏懼為由向警方報案。

判決指出，王婉諭除了「小燈泡」外，還育有其他子女，乃是公眾週知，留言內容客觀上足以使人心生畏懼，而且，凃男與王婉瑜並不認識，卻自他人公開臉書頁面留言，使得先前因女兒遇害身亡遭受重大打擊的王婉諭，再度產生子女受到威脅危害的恐懼。

判決指出，高職畢業的凃男年紀很輕，一時失慮犯下此案，犯後已經坦承犯罪，並表示悔意，法官判處有期徒刑2月，並命凃男在判決確定起1年內，接受6場法治教育，可上訴。

(中時 )