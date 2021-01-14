疫情持續延燒，無法遠行的日子，只得在國內發掘新的旅遊景點與樂趣，位於台北市中山區的晶華酒店，持續在為消費者構思「城市度假還可以怎麼玩？」，即日起至3月31日，晶華酒店攜手欣欣秀泰影城推出「無限暢影」住房專案，每房每晚4,800元起即可入住，房客可以獲贈兩張「暢影通行證 Movie Pass」，入住期間可以前往影城，無限次數觀賞2D院線強檔大片。

台北晶華酒店表示，本專案適用台北加碼GO活動，每房可再折抵1,000元。同時，晶華酒店栢麗廳自助餐廳加碼推出，即日起至三月底止、持欣欣秀泰影城的當日電影票根(不限票種)，可於晚間八點後、以每張280元的額度折抵用餐消費(每人每次限折抵一張)，藝文活動結合美食饗宴，身心靈同步富足。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「晶華酒店以及欣欣秀泰影城是中山精品商圈中很重要的娛樂景點，秉持著與社區共生共榮的使命，雙方都釋出資源、推廣彼此的商品和服務，期待吸引更多城市度假客人的青睞，對晶華來說，這也是服務設施與項目擴大和提升，對於影城來說、來客數也會有實質的提升，消費者更是可以從中獲得優惠，是一項三贏的合作。」

農曆年前是電影院的旺季、賀歲強片以寒假強檔接連上映，總是讓人看得欲罷不能。入住晶華酒店「無限暢影」專案的房客不用擔心強片看不完、也不用在電影院前排隊人擠人，只要在酒店大廳禮賓司櫃檯出示「暢影通行證 Movie Pass」，就會有管家協助預約當日電影場次，開演前步行即可抵達電影院，入住期間所有場次的電影票都由酒店買單，以每張成人票價290元的價格估算，專案扣抵台北加碼GO的1,000元補助以及兩客自助早餐的餐費後，兩人攜手觀看三部片即值回房價。

(中時 )