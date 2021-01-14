印尼政府去年7月宣布，今年1月15日後的移工輸出將全面零付費，包括來回機票、海外仲介費等11項費用都將由我雇主負擔，初估約7萬至10萬元，原本擬在今天上午10點召開第二次的零付費會議，卻在昨天晚上11時許臨時喊卡，是否在明天如期實施，勞動部則稱，會透過代表處確認。

據勞動部統計，截至去年11月為止，我國共引進70萬餘名移工，其中印尼移工人數達26萬5439人，其中擔任家庭看護工達18萬9892人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，原訂在今天台北時間上午10點要與印尼繼續召開工作層級的第二次會議，但在昨晚約11時接到外館通知，印方因故延後第二次視訊會議，但延後原因、時間等印方並未告知，目前已請外館去瞭解。

人力短缺如何解決？薛鑑忠說，勞動部因應措施包括媒合本國勞工，家庭看護工則可透過國內長照等方式解決，勞動部也推動國內承接、留用在台移工，改聘越南、菲律賓、泰國等國移工。

至於傳出印尼已禁止輸出移工至台灣與日本，薛鑑忠指出，禁止輸出至台灣與日本，為其內部文件，看起來是通知的性質。

(中時 )